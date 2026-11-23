Analysten kritisieren schwachen Neugeldzufluss

Die Aktien der Bank Julius Bär notieren am Montag deutlich im Minus. An der SIX verlieren sie zeitweise 3,09 Prozent auf 63,38 CHF. Der Zahlenkranz wird von Analysten als "gemischt" bewertet, wobei vor allem der Neugeldzufluss kritisch hervorgehoben wird.

Die Nettoneugelder lägen "deutlich" unter den Erwartungen, heisst es etwa bei der ZKB. Lob verteilt die Kantonalbank derweil beim Risikoabbau, dass der verbleibende Umfang der noch aufzulösenden Kundenbeziehungen schnell schrumpfe. Und auch die Kosteneffizienz der Bank sei zumindest in der Periode Juli bis Oktober besser als erwartet ausgefallen. Daher sei ein "gemischtes" Fazit zu ziehen, so das Fazit.

Ähnlich sieht man den Zahlenkranz bei Vontobel. Im "durchwachsenen" Zwischenbericht sei die saisonale Abschwächung beim Neugeldzufluss "deutlich erkennbar". Da der Risikoabbau zudem noch weiter gehe, sei für 2027 eine Kosten-Ertrags-Quote von etwas über 67 Prozent zu erwarten, was die Erwartungen verfehle.

Risikoabbau und Ausblick belasten die Julius-Bär-Aktie

Bei den Experten von Octavian heisst es zudem, dass die Risikoreduktion im Kundenportfolio die Bank "stärker als erwartet" belastet. Der Markt dürfte daher nach Ansicht der Analysten negativ auf das Handels-Update reagieren. Und auch die Aussagen der Bank bezüglich der Prognosen für das Geschäftsjahr 2027 dürften die Kursentwicklung der Aktie belasten, wie es weiter heisst.

Zürich (awp)