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25.09.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple am Nachmittag schwächer

Apple Aktie News: Apple am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 334,90 USD.

Apple
277.90 CHF -0.56%
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Die Apple-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 334,90 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'500 Punkten realisiert. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 334,53 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 335,92 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 925'243 Apple-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 345,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,12 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 243,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 27,31 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,22 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 109.42 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 94.04 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2026 8,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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