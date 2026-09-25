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Dow Jones-Performance 25.09.2026 22:34:00

Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

So bewegte sich der Dow Jones am Freitag letztendlich

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Im Dow Jones ging es im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.93 Prozent aufwärts auf 51’828.62 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.356 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.128 Prozent fester bei 51’415.75 Punkten, nach 51’349.98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’874.94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51’339.24 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0.208 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der Dow Jones 53’577.40 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51’920.62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45’947.32 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.12 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 3.66 Prozent auf 516.17 USD), Sherwin-Williams (+ 2.72 Prozent auf 329.10 USD), Amgen (+ 2.11 Prozent auf 414.61 USD), Caterpillar (+ 2.03 Prozent auf 821.58 USD) und Apple (+ 1.53 Prozent auf 341.07 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-1.76 Prozent auf 234.02 USD), IBM (-0.68 Prozent auf 225.51 USD), Nike (-0.67 Prozent auf 35.75 USD), Chevron (-0.58 Prozent auf 204.45 USD) und Home Depot (-0.33 Prozent auf 256.05 EUR).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 26’263’367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.774 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10.63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4.55 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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