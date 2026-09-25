NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Dow Jones-Performance
|
25.09.2026 22:34:00
Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
So bewegte sich der Dow Jones am Freitag letztendlich
Im Dow Jones ging es im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.93 Prozent aufwärts auf 51’828.62 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.356 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.128 Prozent fester bei 51’415.75 Punkten, nach 51’349.98 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51’874.94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51’339.24 Einheiten.
Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0.208 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der Dow Jones 53’577.40 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51’920.62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45’947.32 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.12 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 3.66 Prozent auf 516.17 USD), Sherwin-Williams (+ 2.72 Prozent auf 329.10 USD), Amgen (+ 2.11 Prozent auf 414.61 USD), Caterpillar (+ 2.03 Prozent auf 821.58 USD) und Apple (+ 1.53 Prozent auf 341.07 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-1.76 Prozent auf 234.02 USD), IBM (-0.68 Prozent auf 225.51 USD), Nike (-0.67 Prozent auf 35.75 USD), Chevron (-0.58 Prozent auf 204.45 USD) und Home Depot (-0.33 Prozent auf 256.05 EUR).
Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 26’263’367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.774 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der Dow Jones-Titel
Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10.63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4.55 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
22:34
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
20:03
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
16:00
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.24
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51’828.62
|0.93%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.