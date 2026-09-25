Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9438 0.2%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’286 0.2%  Bitcoin 69’446 -0.6%  Dollar 0.8283 0.0%  Öl 104.5 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
VeChain: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet
Wie viel Wert mit einer Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Tesla-Robotaxis floppen: Droht der Aktie der nächste Dämpfer?
Showdown am US-Aktienmarkt: Warum Experten wie Tom Lee und Ed Yardeni jetzt heftig streiten
Suche...

Apple Aktie 908440 / US0378331005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Freitagabend auf grünem Terrain

Apple Aktie News: Apple am Freitagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von Apple gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 340,05 USD.

Apple
280.01 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 340,05 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'782 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 340,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 335,92 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'775'862 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 345,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 1,56 Prozent wieder erreichen. Am 21.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 28,41 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 USD belaufen. Apple veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 109.42 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 8,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?

Apple vor dem nächsten Meilenstein: Wie viel Luft hat die Aktie noch bis 5 Billionen Dollar?

Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4338 17.06.2027 157879242
Long 11.3782 17.06.2027 157879244
Long 39.8238 19.03.2027 158524594
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2447 11.54 157882375
Long 11.1507 6.50 160070668
Long 24.2406 1.46 160187283
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8831 10.52 160288493
Short 11.6153 4.84 145246013
Short 15.487 2.75 156467607
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -65.36 112514929
Long 10 -40.80 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: nui7711 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
23.09.26 Apple Neutral UBS AG
23.09.26 Apple Neutral UBS AG
21.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Apple Neutral UBS AG
17.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

10:15 Logo WHS Outperformance ist kein Zufall: Was erfolgreiche Trading-Setups gemeinsam haben - Livestream von der Finance 26 in Frankfurt heute um 11:00 Uhr
25.09.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
25.09.26 SMI vor freundlichem Wochenausklang
25.09.26 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.72 SPB9EU
Long 13’057.28 13.77 SU3B7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 280.01 0.19% Apple Inc.

Apple am 25.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
Morning Briefing - International
UBS-Aktie springt an: Vergleich im Greensill-Streit mit IAG erzielt
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Vormittag

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 39/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.