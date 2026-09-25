Apple Aktie News: Apple am Freitagabend auf grünem Terrain

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 340,05 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'782 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 340,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 335,92 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'775'862 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 345,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 1,56 Prozent wieder erreichen. Am 21.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 28,41 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 USD belaufen. Apple veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 109.42 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 8,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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