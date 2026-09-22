AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe die halbe Wegstrecke des Zehnjahresplans hinter sich, mit dem er eine Führungsstellung in der Branche erreichen wolle, und könnte ihn auf dem anstehenden Kapitalmarkttag positiv überraschen, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Insbesondere die ehrgeizigen Ziele der digitalen Einkaufs-Plattform für kleine und mittelgroße Geschäftskunden habe er bisher nicht ausreichend gewürdigt./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
68.24 €
|
Abst. Kursziel*:
36.28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
67.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.05%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
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|16.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|64.37
|1.26%
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