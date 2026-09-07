Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Overweight" belassen. Auf einer Analystenveranstaltung habe die Billigfluggesellschaft die jüngste Entwicklung der Ticketpreise in den vergangenen Wochen positiv hervorgehoben, schrieb Harry Gowers am Dienstag. Als Herausforderung sieht er, dass die Absicherungsgeschäfte bis März 2028 trotz der gestiegenen Kerosinpreise auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau lägen. Diese Risiken könnten aber kompensiert werden, wenn bei weiter hohen Kerosinpreisen Kapazitäten aus dem Markt genommen würden und die Ticketpreise weiter stiegen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.52 €
|
Abst. Kursziel*:
36.05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.78%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
31.08.26
|Ryanair-Aktie: Was Analysten von Ryanair erwarten (finanzen.net)
|
14.08.26
|Ryanair-Aktie im Minus: Triebwerksteile zerstörten laut Behörde Fenster auf Ryanair-Flug (AWP)
|
31.07.26
|Juli 2026: Experten empfehlen Ryanair-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
20.07.26
|Ryanair-Aktie verliert: Gewinneinbruch durch teures Kerosin - Folgen des Iran-Kriegs belasten (AWP)
|
20.07.26
|Teures Kerosin kostet Ryanair viel Gewinn - Aktienkurs sackt ab (AWP)
|
20.07.26
|Ryanair leidet im ersten Quartal unter Nahost-Krieg (AWP)
|
13.07.26
|Aktien von Ryanair, easyJet und Co.: Airlines kappen Verbindungen (AWP)
|
10.07.26
|Ryanair-Maschine kehrt wegen gebrochenen Fensters um - Aktie höher (AWP)