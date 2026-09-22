Apple Aktie 908440 / US0378331005
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22.09.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Um 16:28 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 339,36 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'834 Punkten liegt. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 345,34 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 340,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'325'184 Apple-Aktien.
Am 22.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,34 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Bei 243,43 USD erreichte der Anteilsschein am 21.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 28,27 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 USD, nach 1,02 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,57 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 109.42 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 94.04 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.
Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,83 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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