Apple Aktie 908440 / US0378331005
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22.09.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Anleger greifen bei Apple am Dienstagabend zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Apple. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 340,91 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 340,91 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'885 Punkten notiert. Die Apple-Aktie legte bis auf 345,34 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 340,06 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 4'681'006 Aktien.
Bei 345,34 USD erreichte der Titel am 22.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 1,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.01.2026 bei 243,43 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 28,59 Prozent wieder erreichen.
Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,22 USD belaufen. Am 30.07.2026 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 109.42 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 29.10.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,83 USD je Apple-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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