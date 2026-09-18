SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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18.09.2026 10:03:53
Analysten verdoppeln KI-Prognose: SpaceX-Aktie setzt Erholungsversuch fort
Neue Chip-Partnerschaften und der Ausbau der Rechenzentren könnten die Wachstumspläne von SpaceX vorantreiben. Doch wie viel KI-Fantasie ist bereits im Aktienkurs eingepreist?
- Analysten trauen SpaceX einen deutlich grösseren KI-Umsatz zu
- Chip-Partnerschaften und Rechenzentren rücken stärker in den Fokus
- Sollten Anleger jetzt bei der SpaceX-Aktie einsteigen?
Die Aktie von SpaceX setzt ihren Aufwärtstrend fort. Analysten schrauben parallel ihre Schätzungen für den künftigen KI-Umsatz des Unternehmens deutlich nach oben. Gleichzeitig verdichten sich Signale zu neuen Chip-Partnerschaften, die den Ausbau der Rechenkapazitäten absichern sollen.
Zweiter starker Handelstag für SpaceX-Aktie
Am Donnerstag stieg die SpaceX-Aktie an der NASDAQ letztlich um 2,6 Prozent auf 154,81 US-Dollar. Auch vorbörslich setzt sich die Aufwärtsbewegung leicht fort: Hier ist ein Kursplus von 0,39 Prozent auf 155,41 US-Dollar zu sehen. Bereits am Mittwoch war die SpaceX-Aktie um 5,2 Prozent gestiegen, sodass sich innerhalb von zwei Handelstagen eine deutliche Aufwärtsbewegung ergab. Seit dem Börsengang im Juni reichte die Spanne der Aktie von einem Tief bei 104,83 US-Dollar bis zu einem Hoch von 225,64 US-Dollar.
KI-Umsatzprognosen ziehen deutlich an
Laut Barron's dürfte SpaceX im Jahr 2027 einen KI-Umsatz von rund 67 Milliarden US-Dollar erzielen, nachdem Analysten diesen Wert im Juni noch auf 38 Milliarden US-Dollar geschätzt hatten. Für das Jahr 2030 werde inzwischen ein KI-Umsatz von rund 275 Milliarden US-Dollar erwartet, verglichen mit einer vorherigen Schätzung von rund 110 Milliarden US-Dollar im Juni dieses Jahres.
Citi-Analyst Daniel Sorid beziffere in einer Einschätzung Ende Juni den Auftragsbestand der grossen Cloud-Anbieter zum Ende des zweiten Quartals 2026 gemäss Barron's auf rund 2,5 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von rund 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ende 2022, vor der Veröffentlichung von ChatGPT, hatte dieser Wert laut Sorid noch unter 500 Milliarden US-Dollar gelegen. Der Cloud-Umsatz der Branche überschritt im zweiten Quartal erstmals die Marke von 100 Milliarden US-Dollar, ebenso die Investitionen in Rechenzentren. SpaceX selbst verfügte zum Ende des Quartals über 1,4 Gigawatt an KI-Rechenkapazität und strebt an, diese bis Ende 2027 auf bis zu 10 Gigawatt auszubauen.
Neue Chip-Partnerschaften und wie SpaceX davon profitieren könnte
SK hynix führe laut Reuters Gespräche mit Intel über die Fertigung von Speicherchips in den USA. Citi-Analyst Atif Malik ordnete dies laut Barron's als möglichen weiteren Schritt zum Ausbau der Partnerschaft zwischen Intel und SpaceX ein, da SK hynix die US-Speicherfertigung ergänzen könnte. Parallel baut SpaceX gemeinsam mit Tesla eine Chipfabrik in Austin, Texas, auf. Zudem verschob SpaceX den 14. Testflug seiner Rakete Starship auf den 28. September, nachdem ursprünglich der 22. September als Termin vorgesehen war.
Analystenbild bei SpaceX-Aktie bleibt positiv
Unter den Analysten überwiegt weiterhin eine positive Einschätzung: 26 von 34 von TipRanks erfassten Häusern stufen die Aktie mit Buy ein, sechs mit Hold und zwei mit Sell, das mittlere Kursziel liegt bei 232,07 US-Dollar bei einer Spanne von 75 bis 800 US-Dollar. Wells Fargo-Analyst Ken Gawrelski bestätigte Anfang September sein Buy-Rating mit einem auf 212 US-Dollar gesenkten Kursziel, während Pivotal Research am selben Tag mit Buy und einem Kursziel von 220 US-Dollar neu einstieg. MoffettNathanson-Analystin Julie Zhu blieb am Montag bei Hold und erhöhte ihr Kursziel auf 142 US-Dollar.
Was die KI-Wette für Anleger bedeutet
Für Anleger rückt damit zunehmend die Frage in den Mittelpunkt, inwieweit die ambitionierten KI-Wachstumserwartungen bereits im Kurs der SpaceX-Aktie eingepreist sind. Die deutlich angehobenen Umsatzprognosen und der geplante Ausbau der Rechenkapazitäten könnten zusätzliches Wachstumspotenzial eröffnen, gleichzeitig hängt deren Realisierung von hohen Investitionen, dem Aufbau entsprechender Chip- und Rechenzentrumsinfrastruktur sowie der weiteren Entwicklung des KI-Geschäfts ab. Auch die zuletzt starke Kursbewegung zeigt, dass die Aktie sensibel auf neue Nachrichten und Analystenschätzungen reagieren kann. Anleger dürften daher insbesondere darauf achten, ob SpaceX die hohen Erwartungen an das KI-Geschäft tatsächlich mit entsprechenden Umsätzen und Ergebnissen untermauern kann.
Für den weiteren Kursverlauf dürften auch der verschobene Starship-Testflug und mögliche konkrete Fortschritte bei den Gesprächen zwischen SK hynix und Intel im Blick bleiben.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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