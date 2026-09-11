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11.09.2026 16:00:38
Freitagshandel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Dow Jones auch am Freitag aufwärts.
Der Dow Jones erhöht sich im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 1.11 Prozent auf 52’642.10 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24.535 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.437 Prozent auf 52’291.85 Punkte an der Kurstafel, nach 52’064.10 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 52’720.24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 52’204.46 Einheiten.
Dow Jones seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.882 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 11.08.2026, mit 53’791.85 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 50’848.75 Punkte. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 46’108.00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8.80 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 2.39 Prozent auf 110.01 USD), Caterpillar (+ 2.38 Prozent auf 824.14 USD), Boeing (+ 2.25 Prozent auf 209.41 USD), Apple (+ 2.12 Prozent auf 333.50 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1.82 Prozent auf 336.41 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-0.73 Prozent auf 385.46 USD), Amgen (-0.30 Prozent auf 381.32 USD), McDonalds (-0.23 Prozent auf 252.46 USD), Merck (+ 0.08 Prozent auf 144.83 USD) und 3M (+ 0.20 Prozent auf 163.18 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 2’525’940 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.643 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der Dow Jones-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.79 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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