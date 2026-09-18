DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analyse im Blick
|
18.09.2026 10:07:44
Deutsche Bank AG: Buy für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Deutsche Bank AG-Analyst Jaime Rowbotham hat sich intensiv mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Das starke Express-Geschäft im zweiten Quartal sei nicht bloss den geopolitischen Krisen zu verdanken, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem Briefing.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:51 Uhr 0.4 Prozent im Minus bei 56.30 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 10.12 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 97’839 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 25.6 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
10:28
|Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
10:07
|Deutsche Bank AG: Buy für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag tiefer (finanzen.ch)
|
17.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
17.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09:48
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:40
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:48
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:40
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09:48
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:40
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt stabilisiert sich am Freitag, während der deutsche Leitindex nachgibt. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.