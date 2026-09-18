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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Analyse im Blick 18.09.2026 10:07:44

Deutsche Bank AG: Buy für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Jaime Rowbotham hat sich intensiv mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

DHL Group
53.41 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Das starke Express-Geschäft im zweiten Quartal sei nicht bloss den geopolitischen Krisen zu verdanken, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem Briefing.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:51 Uhr 0.4 Prozent im Minus bei 56.30 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 10.12 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 97’839 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 25.6 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
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Short 14’827.47 13.67 SL4BRU
Short 15’360.95 9.00 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’921.42 18.09.2026 10:31:28
Long 13’389.72 19.92 S1B77U
Long 13’076.94 13.81 S2B8UU
Long 12’526.91 8.95 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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