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31.08.2026 22:38:58

Apple Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen für den IT- und Telekommunikationssektor IDC habe zwar seine Prognose für die weltweiten Smartphone-Auslieferungen im laufenden Jahr gesenkt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Doch Apples Marktanteilsaussichten verbesserten sich, während die Konkurrenz zu kämpfen habe./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 16:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 16:05 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
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