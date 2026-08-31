Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen für den IT- und Telekommunikationssektor IDC habe zwar seine Prognose für die weltweiten Smartphone-Auslieferungen im laufenden Jahr gesenkt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Doch Apples Marktanteilsaussichten verbesserten sich, während die Konkurrenz zu kämpfen habe./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 340.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 316.85
|
Abst. Kursziel*:
7.31%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 317.24
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.17%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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