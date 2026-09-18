Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

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Marktüberblick Rohstoffe 18.09.2026 10:13:20

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Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 10:10 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 1,23 Prozent auf 4.394,79 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.341,30 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 2,70 Prozent auf 66,98 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 65,22 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.814,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.789,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,37 Prozent.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.333,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.295,00 US-Dollar).

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -2,10 Prozent auf 102,62 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 104,82 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -1,73 Prozent auf 100,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 101,91 US-Dollar.

Daneben sinkt der Baumwolle um -0,17 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,78 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 4,18 US-Dollar am Vortag auf 4,11 US-Dollar nach unten (--1,62 Prozent).

Daneben wertet der Maispreis um 09:58 Uhr ab. Es geht -0,33 Prozent auf 5,29 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 5,31 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -1,02 Prozent auf 13,06 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 13,20 US-Dollar stand.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,27 Prozent auf 364,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 368,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,69 US-Dollar am Vortag auf 0,68 US-Dollar nach unten (--0,96 Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 09:59 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,17 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,17 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,48 Prozent auf 2,86 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,90 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,96 Prozent auf 132,35 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 134,99 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kohlepreis Gewinne verbuchen. Um 09:49 Uhr steigt der Kohlepreis um 0,58 Prozent auf 139,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 138,65 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Olivier Le Moal / Shutterstock
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