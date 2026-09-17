Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Donnerstagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 333,03 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'785 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 335,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 334,89 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'407'435 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 344,56 USD markierte der Titel am 30.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,46 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 19.09.2025 Kursverluste bis auf 236,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 30.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 109.42 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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