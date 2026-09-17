Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Donnerstagabend fester

Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 20:26 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'816 Punkten liegt. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 336,47 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 334,89 USD. Bisher wurden heute 3'069'397 Apple-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 2,64 Prozent wieder erreichen. Am 19.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 236,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,50 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,22 USD aus. Am 30.07.2026 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 109.42 Mrd. USD gegenüber 94.04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Apple wird am 29.10.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,83 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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