Apple Aktie 908440 / US0378331005

191.85
CHF
1.34
CHF
0.71 %
11:32:46
BRXC
04.09.2025 10:01:42

Apple Neutral

Apple
191.85 CHF 0.71%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Umsätze im AppStore seien im August um 11 Prozent gestiegen, schrieb David Vogt am Mittwochabend. Eine Umfrage habe aber gezeigt, dass etwa 62 Prozent der Nutzer web-basierte Alternativen nutzen würden. Vogt sieht darin ein längerfristiges Risiko./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 220.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 238.47 		Abst. Kursziel*:
-7.75%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 238.46 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.74%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

