Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.09.2025 10:01:42
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Umsätze im AppStore seien im August um 11 Prozent gestiegen, schrieb David Vogt am Mittwochabend. Eine Umfrage habe aber gezeigt, dass etwa 62 Prozent der Nutzer web-basierte Alternativen nutzen würden. Vogt sieht darin ein längerfristiges Risiko./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
