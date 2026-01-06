Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
86.44CHF
1.36CHF
1.60 %
17:30:01
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.01.2026 16:29:27
Beiersdorf Hold
Beiersdorf
88.58 CHF 1.54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Tom Sykes nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie einige geringfügige Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen vor. Für das Konsumgütergeschäft rechnet er für 2025 mit einem flächenbereinigten Wachstum von 2,5 Prozent und senkte seine Prognose für 2026 auf 3,1 Prozent./ck/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
98.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
95.36 €
|
Abst. Kursziel*:
2.77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
95.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.16%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
05.01.26
|DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Wie Experten die Beiersdorf-Aktie im Dezember einstuften (finanzen.net)
|
30.12.25
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Beiersdorf-Aktie (finanzen.ch)
|
29.12.25
|DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)