Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’341 0.7%  SPI 18’352 0.6%  Dow 49’462 1.0%  DAX 24’892 0.1%  Euro 0.9297 0.2%  EStoxx50 5’932 0.1%  Gold 4’494 1.1%  Bitcoin 74’147 -0.4%  Dollar 0.7953 0.4%  Öl 60.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Life1485278Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018VAT31186490Bayer10367293ExxonMobil808963Stadler Rail217818
Top News
Investieren in grüne ETFs: Chancen und Risiken
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
NVIDIA-Aktie als Massstab: Mizuho sieht Parallelen bei Quantencomputing-Werten
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives warnt vor entscheidender Phase - Musk nimmt Robotaxis 2026 in den Fokus
Bitcoin-Ausblick 2026: Aus diesen Gründen könnte der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen
Suche...
Plus500 Depot
Robotaxi-Boom 07.01.2026 03:24:35

Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives warnt vor entscheidender Phase - Musk nimmt Robotaxis 2026 in den Fokus

Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives warnt vor entscheidender Phase - Musk nimmt Robotaxis 2026 in den Fokus

Ein Analyst sieht für Tesla 2026 ein entscheidendes Jahr. Das Unternehmen könnte in dieser Phase erheblich an Wert gewinnen.

• Wedbush-Analyst sieht 2026 als Schlüsselmoment für Tesla
• Teslas-Marktkapitalisierung könnte auf 2 bis 3 Billionen US-Dollar steigen
• Autonome Technologien könnten 2026 im Fokus von Teslas Wachstum stehen

Wedbush-Analyst Daniel Ives schrieb am 15. Dezember 2025 auf X (ehemals Twitter), dass Tesla ein entscheidendes Jahr bevorstehe. Seiner Meinung nach könnte die Marktkapitalisierung des US-Unternehmens 2026 auf rund 2 Billionen US-Dollar steigen und bis Ende des Jahres sogar 3 Billionen US-Dollar erreichen.

Tesla-Aktie erreicht Rekordhoch: Ives sieht grosses Robotaxi-Potenzial

Ives beschreibt laut TipRanks, dass Tesla mithilfe von Elon Musk eine entscheidende Wachstumsphase erreichen wird. In diesem Zusammenhang prognostiziert er, dass Tesla 2026 Robotaxis in über 30 US-Städten einsetzen wird, wobei er das Potenzial von KI und autonomem Fahren auf mindestens eine Billion US-Dollar taxiert.

Am 14. Dezember postete ein X-Nutzer ein Video, das ein Tesla-Robotaxi ohne Sicherheitsfahrer in Austin, Texas zeigt. Elon Musk reagierte auf den Post und erklärte, dass Tesla nun autonome Fahrzeuge ohne Sicherheitsfahrer teste.

Ives, der auf TipRanks zu den Top-Analysten zählt, bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Aktie und gibt das höchste Kursziel unter Analysten an, welches bei 600 US-Dollar liegt.

Ives sieht schnellen Robotaxi-Ausbau bei Tesla

Ives geht davon aus, dass Teslas Robotaxi-Pläne in den kommenden Monaten deutlich an Tempo gewinnen werden, da die Regulierung für Full Self-Driving (FSD) unter Präsident Trump voraussichtlich gelockert wird, so TipRanks weiter. Laut Aussagen von Ives könnte Tesla trotz der Konkurrenz durch Waymo in den nächsten zehn Jahren rund 70 Prozent des globalen Marktes für autonome Fahrzeuge erobern. Er erwartet ausserdem, dass der Einsatz von FSD auf über 50 Prozent steigen wird, was Geschäftsmodell und Margen des Unternehmens deutlich verbessern könnte.

Der Wedbush-Analyst bewertet die derzeitige Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar als Ausgangspunkt und schätzt, dass Tesla 2026 bis zu 3 Billionen US-Dollar erreichen könnte. Er beschreibt 2026 als entscheidendes Jahr für Tesla, in dem Robotaxis schneller auf den Markt kommen werden und die Produktion des Cybercab beginnt. Experten gehen davon aus, dass das US-Unternehmen seine Testungen ausbauen wird und so den Weg für das Cybercab Model ebnen will, so ein Bericht auf Reuters.

Ives erwartet, dass Tesla bei seiner KI-Strategie deutliche Fortschritte machen wird und 2026 den Schwerpunkt auf Autonomie und Robotik legen wird. Seiner Einschätzung nach könnte dies einen Wendepunkt markieren, der das zukünftige Wachstum und die strategische Ausrichtung des Unternehmens entscheidend prägen wird.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tesla-Aktie im Blick: Bessere Bewertungen in Nutzer-Umfrage zur Neuwagen-Verlässlichkeit
BYD vs. Tesla: Wer dominiert wirklich Chinas NEV-Markt?
Tesla-Aktie im Fokus: Patent zeigt mögliche Starlink-Integration

Bildquelle: Kevork Djansezian/Freier Fotograf/Getty Images,Scott Olson/Getty Images,Nadezda Murmakova / Shutterstock.com,Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

06.01.26 Marktüberblick: Tech-Werte gesucht
06.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Leichter zum Jahresauftakt
05.01.26 Nicht alles, was glänzt, ist Gold – wie könnte es für Edelmetalle weitergehen?
05.01.26 Neuer Rekord zum Jahresauftakt?
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’853.99 19.77 SY9BNU
Short 14’128.02 13.87 SXKBIU
Short 14’663.64 8.86 BIASPU
SMI-Kurs: 13’340.73 06.01.2026 17:30:00
Long 12’756.81 19.48 SFDBEU
Long 12’477.95 13.80 SXPBDU
Long 11’953.31 8.95 SZDBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Breite Verfügbarkeit von Wegovy-Pille in den USA treibt Novo Nordisk-Aktie erneut kräftig nach oben
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
Bayer-Aktie fällt trotzdem ins Minus: Sevabertinib bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
VW-Aktie sinkt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA - VW-Töchter zu Rückrufaktion gezwungen
DocMorris Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagmittag mit DocMorris ein
Gold und Small-Cap-KI-Aktien: Das sind die Anlagetrends 2026 laut einer Goldman Sachs-Umfrage
Rheinmetall-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Idorsia Aktie News: Idorsia am Dienstagnachmittag massiv unter Druck
Top-Performer 2026? Darum setzt ein Analyst lieber auf NVIDIA-Rivale AMD
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Energy-Aktie

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:23 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu
22:15 Aktien New York Schluss: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu
21:20 Siemens und Nvidia rufen 'neue industrielle Revolution' aus
21:09 Nestle-Rückruf von Babynahrung: Kaum finanzielle Auswirkungen
21:04 ROUNDUP 2: Merz will Ukraine-Waffenstillstand mit absichern
20:52 Selenskyj: Trotz Fortschritten bleibt Territorialstreit
20:51 ROUNDUP 2: Polizei durchsucht Sparkasse nach Millionen-Coup
20:49 Devisen: Euro gibt nach auf Tagestief
20:40 Merz: Für Militäreinsatz müssen Bedingungen erfüllt sein
20:29 Tod eines US-Kongressabgeordneten schwächt republikanische Mehrheit