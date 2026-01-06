NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Rückkauf der Minderheitsbeteiligung von knapp 50 Prozent an den US-Verpackungs von institutionellen Investoren für rund 3 Milliarden US-Dollar sei letztlich eine Art zurückgekaufter Schulden, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Deal steigere die Ergebnisse, das aber auf Kosten des Schuldenabbaus./rob/bek/jha/;