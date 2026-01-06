Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.01.2026 17:25:35

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
50.37 CHF -0.37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Rückkauf der Minderheitsbeteiligung von knapp 50 Prozent an den US-Verpackungs von institutionellen Investoren für rund 3 Milliarden US-Dollar sei letztlich eine Art zurückgekaufter Schulden, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Deal steigere die Ergebnisse, das aber auf Kosten des Schuldenabbaus./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:52 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
54.06 € 		Abst. Kursziel*:
51.68%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
54.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.42%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

