EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

257.43
CHF
13.05
CHF
5.34 %
17:29:59
BRXC
06.01.2026 17:37:54

EssilorLuxottica Buy

EssilorLuxottica
257.43 CHF 5.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Kursgewinne der Aktien am Dienstag seien einem Artikel des Branchen-Magazins "Verve" geschuldet, dem zufolge Meta die Einführung einer KI-basierten Display-Brille der Marke Ray Ban außerhalb der USA vorerst auf Eis legt, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Begründung, dass die Nachfrage groß, die Lagerbestände aber gering seien, untermaure die jüngste Ausweitung der Kapazitäten durch EssilorLuxottica./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
271.80 € 		Abst. Kursziel*:
28.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
279.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.22%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

