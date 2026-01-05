NYSE-Handel: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge

Am Montag stieg der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 1.23 Prozent auf 48’977.18 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19.085 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.571 Prozent tiefer bei 48’105.98 Punkten, nach 48’382.39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 49’209.95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 48’449.62 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.12.2025, stand der Dow Jones noch bei 47’954.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 46’758.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42’732.13 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 5.10 Prozent auf 163.85 USD), Goldman Sachs (+ 3.73 Prozent auf 948.44 USD), Caterpillar (+ 2.96 Prozent auf 616.10 USD), Amazon (+ 2.90 Prozent auf 233.06 USD) und Honeywell (+ 2.66 Prozent auf 201.09 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amgen (-2.11 Prozent auf 320.72 USD), Coca-Cola (-1.71 Prozent auf 67.94 USD), Johnson Johnson (-1.47 Prozent auf 204.31 USD), Apple (-1.38 Prozent auf 267.26 USD) und McDonalds (-1.12 Prozent auf 299.86 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 43’156’227 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.926 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 8.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6.88 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

