Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
1’355.69CHF
14.51CHF
1.08 %
17:29:57
BRXC
06.01.2026 17:59:36
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1355.69 CHF 1.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Internet-Daten belegten robuste Geschäfte des Zahlungsdienstleisters, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Schlussquartal 2025 und das laufende Jahr sei er positiv gestimmt. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv und die Erwartungen am Markt könne das Unternehmen erfüllen./rob/bek/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
1’850.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
1’425.00 €
Abst. Kursziel*:
29.82%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
1’462.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
26.54%
Analyst Name::
Hannes Leitner
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse