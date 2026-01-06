Diageo 17.56 CHF 2.13% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo auf "Hold" mit einem Kursziel von 1790 Pence belassen. Analyst Mitch Collett verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf den vor Weihnachten durch den Spirituosenkonzern bekanntgegebenen Verkauf seiner 65-prozentigen Beteiligung an EABL und der Beteiligung am kenianischen Spirituosenunternehmen UDVK an Asahi. Das sei ein "sinnvoller Schritt"./ck/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET



