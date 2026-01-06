Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’341 0.7%  SPI 18’352 0.6%  Dow 49’462 1.0%  DAX 24’892 0.1%  Euro 0.9300 0.2%  EStoxx50 5’932 0.1%  Gold 4’497 1.2%  Bitcoin 74’377 -0.1%  Dollar 0.7958 0.5%  Öl 60.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Chevron1281709
Top News
Bitcoin-Ausblick 2026: Aus diesen Gründen könnte der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen
Alcon streicht Übernahme von US-Unternehmen STAAR Surgical - Aktien uneins
D-Wave Quantum setzt Rally fort: CES 2026 bewegt Anleger
NVIDIA-Aktie schwächelt etwas: Chipriese plant eigenen Robotaxi-Dienst
Siemens-Aktie zieht an: Partnerschaft mit NVIDIA wird vertieft
Suche...
eToro entdecken

DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

52.55
CHF
0.00
CHF
0.00 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.01.2026 20:42:48

DWS Group GmbHCo Overweight

DWS Group
53.81 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 61,30 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angeliki Bairaktari passte die Schätzungen für die verwalteten Mittel des Vermögensverwalters auf Basis der aktuellen Marktbewertungen an. Für das Ergebnis je Aktie 2027 ergebe sich eine höhere Schätzung, schrieb die Analystin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57.95 € 		Abst. Kursziel*:
10.44%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
58.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.87%
Analyst Name::
Angeliki Bairaktari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten