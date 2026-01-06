DWS Group 53.81 CHF 0.08% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 61,30 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angeliki Bairaktari passte die Schätzungen für die verwalteten Mittel des Vermögensverwalters auf Basis der aktuellen Marktbewertungen an. Für das Ergebnis je Aktie 2027 ergebe sich eine höhere Schätzung, schrieb die Analystin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.