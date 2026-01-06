DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
52.55CHF
0.00CHF
0.00 %
17:30:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.01.2026 20:42:48
DWS Group GmbHCo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 61,30 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angeliki Bairaktari passte die Schätzungen für die verwalteten Mittel des Vermögensverwalters auf Basis der aktuellen Marktbewertungen an. Für das Ergebnis je Aktie 2027 ergebe sich eine höhere Schätzung, schrieb die Analystin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
64.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57.95 €
|
Abst. Kursziel*:
10.44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.87%
|
Analyst Name::
Angeliki Bairaktari
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
16:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH wird am Dienstagnachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
12:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
31.12.25
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17.12.25
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)