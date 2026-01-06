DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
DocMorris Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Analyst Jan Koch rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum vierten Quartal mit einem Umsatzwachstum (ohne Zu- und Verkäufe sowie Wechselkurseffekte) von 11 Prozent. Vor allem das deutsche Geschäft mit E-Rezepten dürfte dazu beigetragen haben. DocMorris will seine vollständigen Ergebnisse am 19. März veröffentlichen, Aussagen zur Umsatzentwicklung werden bereits am 20. Januar erwartet./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6.68 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4.87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6.63 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.64%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
17:58
|Börse Zürich in Grün: SPI legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
16:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris verteuert sich am Nachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: SPI nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagmittag mit DocMorris ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag freundlich (finanzen.ch)