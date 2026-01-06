FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Analyst Jan Koch rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum vierten Quartal mit einem Umsatzwachstum (ohne Zu- und Verkäufe sowie Wechselkurseffekte) von 11 Prozent. Vor allem das deutsche Geschäft mit E-Rezepten dürfte dazu beigetragen haben. DocMorris will seine vollständigen Ergebnisse am 19. März veröffentlichen, Aussagen zur Umsatzentwicklung werden bereits am 20. Januar erwartet./ck/bek;