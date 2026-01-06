Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

6.60
CHF
0.61
CHF
10.10 %
17:38:21
SWX
06.01.2026 16:14:49

DocMorris Hold

DocMorris
6.63 CHF 14.06%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Analyst Jan Koch rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum vierten Quartal mit einem Umsatzwachstum (ohne Zu- und Verkäufe sowie Wechselkurseffekte) von 11 Prozent. Vor allem das deutsche Geschäft mit E-Rezepten dürfte dazu beigetragen haben. DocMorris will seine vollständigen Ergebnisse am 19. März veröffentlichen, Aussagen zur Umsatzentwicklung werden bereits am 20. Januar erwartet./ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
7.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
6.68 CHF 		Abst. Kursziel*:
4.87%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
6.63 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
5.64%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

