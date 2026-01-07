Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’341 0.7%  SPI 18’352 0.6%  Dow 49’462 1.0%  DAX 24’892 0.1%  Euro 0.9297 0.2%  EStoxx50 5’932 0.1%  Gold 4’494 1.1%  Bitcoin 74’147 -0.4%  Dollar 0.7953 0.4%  Öl 60.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Life1485278Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018VAT31186490Bayer10367293ExxonMobil808963Stadler Rail217818
Top News
Investieren in grüne ETFs: Chancen und Risiken
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
NVIDIA-Aktie als Massstab: Mizuho sieht Parallelen bei Quantencomputing-Werten
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives warnt vor entscheidender Phase - Musk nimmt Robotaxis 2026 in den Fokus
Bitcoin-Ausblick 2026: Aus diesen Gründen könnte der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen
Suche...
Plus500 Depot
Tech der Zukunft 07.01.2026 03:30:00

NVIDIA-Aktie als Massstab: Mizuho sieht Parallelen bei Quantencomputing-Werten

NVIDIA-Aktie als Massstab: Mizuho sieht Parallelen bei Quantencomputing-Werten

Ein Mizuho-Analyst sieht im Quantencomputing das Potenzial für eine ähnliche Entwicklung wie bei NVIDIA - und empfiehlt drei Aktien mit ambitionierten Kurszielen.

• Mizuho sieht Quantencomputing-Markt bis 2035 bei 205 Milliarden US-Dollar
• Quantencomputing könnte 10'000-fache Leistungssteigerung ermöglichen
• Analyst vergleicht das Potenzial der Branche mit der frühen Entwicklung von NVIDIA

Quantencomputing als nächste grosse Compute-Revolution

Mizuho Securities hat am 11. Dezember 2025 die Coverage für drei Quantencomputing-Unternehmen mit jeweils einer Outperform-Bewertung initiiert. Wie MarketWatch unter Berufung auf eine Analystennotiz berichtete, sieht Analyst Vijay Rakesh in der Branche das Potenzial, sich von einem rund 1 Milliarde US-Dollar grossen Markt im Jahr 2025 auf etwa 205 Milliarden US-Dollar bis 2035 zu entwickeln - eine Verhundertfachung in zehn Jahren.

Rakesh bezeichnete Quantencomputing in der Notiz als "The Next Big Compute Revolution". Die Technologie verspreche eine grundlegende Transformation im Hochleistungsrechnen und könne eine Leistungssteigerung von mehr als dem 10'000-fachen gegenüber klassischen Computern ermöglichen. Als Anwendungsgebiete nannte der Analyst unter anderem Kryptografie und maschinelles Lernen - Bereiche, in denen herkömmliche Computer an ihre Grenzen stossen.

Drei Aktien mit unterschiedlichen Ansätzen

Mizuho empfiehlt drei Unternehmen, die jeweils einen eigenen technologischen Ansatz verfolgen:

IonQ erhält das höchste Kursziel von 90 US-Dollar. Das Unternehmen nutzt die sogenannte Trapped-Ion-Technologie, die sich durch niedrige Fehlerraten und lange Kohärenzzeiten auszeichnet. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 17 Milliarden US-Dollar ist IonQ das grösste der drei Unternehmen.

Rigetti Computing bewertet Rakesh mit einem Kursziel von 50 US-Dollar. Das Unternehmen sei mit seinem supraleitenden Ansatz ein direkter Konkurrent von IBM und Google. Rigetti verfüge über mehr als 450 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln, was laut dem Analysten ausreichen könnte, um den Betrieb bis mindestens 2030 zu finanzieren. Langfristig könnte Rigetti etwa 10 Prozent des Quantencomputing-Marktes erobern.

D-Wave Quantum erhält ein Kursziel von 46 US-Dollar. Rakesh bezeichnet das Unternehmen als "unbestrittenen Marktführer" im Bereich Quantum Annealing - eine Technologie, die sich besonders für Optimierungsprobleme eignet. Auch D-Wave könnte langfristig etwa 10 Prozent des Marktes ausmachen.

Langfristiges Potenzial trotz kurzfristiger Unsicherheiten

Der Gesamtumsatz aller drei Unternehmen dürfte 2025 bei lediglich rund 140 Millionen US-Dollar liegen. Die kurzfristigen Erlöse könnten "unregelmässig" ausfallen, da sich die Technologie noch grösstenteils in der Forschungs- und Entwicklungsphase befinde. Für Anleger, die nach dem nächsten NVIDIA suchten, biete der Sektor dennoch exponentielles Wachstumspotenzial bis 2035.

Alle drei Unternehmen haben in jüngster Zeit ihre Partnerschaften und Kundenbeziehungen ausgebaut. IonQ ist auf Cloud-Plattformen wie Amazons AWS Braket, Microsoft Azure und Google Cloud verfügbar. Rigetti arbeitet unter anderem mit NVIDIA an einer Integration für hybride Quanten-KI-Systeme. D-Wave hat laut Investing.com eine neue Geschäftseinheit für US-Regierungskunden gegründet.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?
Saxo Bank warnt: Quantencomputer könnten 2026 Krypto-Markt zum Einsturz bringen
Alphabet-Aktie: Warum Buffett & Co. die Google-Mutter gegenüber Quantencomputer-Titeln bevorzugen

Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com,Casimiro PT / Shutterstock.com,Konstantin Savusia / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

06.01.26 Marktüberblick: Tech-Werte gesucht
06.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Leichter zum Jahresauftakt
05.01.26 Nicht alles, was glänzt, ist Gold – wie könnte es für Edelmetalle weitergehen?
05.01.26 Neuer Rekord zum Jahresauftakt?
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’853.99 19.77 SY9BNU
Short 14’128.02 13.87 SXKBIU
Short 14’663.64 8.86 BIASPU
SMI-Kurs: 13’340.73 06.01.2026 17:30:00
Long 12’756.81 19.48 SFDBEU
Long 12’477.95 13.80 SXPBDU
Long 11’953.31 8.95 SZDBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Breite Verfügbarkeit von Wegovy-Pille in den USA treibt Novo Nordisk-Aktie erneut kräftig nach oben
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
Bayer-Aktie fällt trotzdem ins Minus: Sevabertinib bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
VW-Aktie sinkt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA - VW-Töchter zu Rückrufaktion gezwungen
DocMorris Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagmittag mit DocMorris ein
Gold und Small-Cap-KI-Aktien: Das sind die Anlagetrends 2026 laut einer Goldman Sachs-Umfrage
Rheinmetall-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Idorsia Aktie News: Idorsia am Dienstagnachmittag massiv unter Druck
Top-Performer 2026? Darum setzt ein Analyst lieber auf NVIDIA-Rivale AMD
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Energy-Aktie

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:23 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu
22:15 Aktien New York Schluss: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu
21:20 Siemens und Nvidia rufen 'neue industrielle Revolution' aus
21:09 Nestle-Rückruf von Babynahrung: Kaum finanzielle Auswirkungen
21:04 ROUNDUP 2: Merz will Ukraine-Waffenstillstand mit absichern
20:52 Selenskyj: Trotz Fortschritten bleibt Territorialstreit
20:51 ROUNDUP 2: Polizei durchsucht Sparkasse nach Millionen-Coup
20:49 Devisen: Euro gibt nach auf Tagestief
20:40 Merz: Für Militäreinsatz müssen Bedingungen erfüllt sein
20:29 Tod eines US-Kongressabgeordneten schwächt republikanische Mehrheit