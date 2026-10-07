Alstom 15.09 CHF 0.30% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Gael de-Bray verwies auf die jüngste Mitteilung, den "Aide-Memoire" des Bahntechnikkonzerns vor den am 17. Oktober erwarteten Quartalszahlen. Wie der Analyst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, sind "keine Neuigkeiten gute Neuigkeiten". Alstom sei auf einem guten Weg, im Geschäftsjahr 2026/27 einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften./ck/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.