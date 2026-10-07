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Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

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07.10.2026 10:55:01

Alstom Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Gael de-Bray verwies auf die jüngste Mitteilung, den "Aide-Memoire" des Bahntechnikkonzerns vor den am 17. Oktober erwarteten Quartalszahlen. Wie der Analyst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, sind "keine Neuigkeiten gute Neuigkeiten". Alstom sei auf einem guten Weg, im Geschäftsjahr 2026/27 einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften./ck/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alstom S.A. Hold
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16.15 € 		Abst. Kursziel*:
17.68%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.32%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
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10:55 Alstom Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
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