adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Wendy Liu am Freitag nach der Berichtssaison von Europas Sportartikelherstellern. Es sei aber zu früh, um bereits von struktureller Abschwächung zu sprechen. Sie sieht Spielraum, dass die Großhandelsaufträge im vierten Quartal und 2027 wieder anziehen - gerade dank Neuheiten von Adidas und On. Überhaupt dürften die kommenden Kapitalmarkttage die Anleger daran erinnern, dass die Pipelines an Neuheiten solide gefüllt seien. Die Erwartungen an die Resultate des dritten Quartals seien zudem nach den jüngsten Ergebnissen gesunken./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Overweight
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
230.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
150.00 €
|
Abst. Kursziel*:
53.33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
151.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.62%
|
Analyst Name::
Wendy Liu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
20.08.26
|EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.08.26
|adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von adidas (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächer (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|06:38
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:38
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:38
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|137.20
|-3.04%
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Siemens Outperform
|07:24
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Bernstein Research
ABB Market-Perform
|07:05
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
tonies Buy
|06:52
|
JP Morgan Chase & Co.
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