Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Buy" belassen. Beim Cloud-Service-Modell Infrastructure-as-a-Service (IaaS) habe Oracle die Wachstumserwartungen getoppt, schrieb Brent Thill am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Bei den Anwendungen in Software-as-a-Service (SaaS) sei das nicht ganz gelungen, hier sei die Entwicklung eher stabil. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2027 habe Oracle bestätigt./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 290.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 152.94
|
Abst. Kursziel*:
89.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 153.09
|
Abst. Kursziel aktuell:
89.43%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
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|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
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