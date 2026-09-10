Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
|
10.09.2026 17:58:16
Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus
Der Euro STOXX 50 zeigte sich schlussendlich leichter.
Am Donnerstag sank der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0.55 Prozent auf 6’276.97 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5.457 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.068 Prozent auf 6’315.87 Punkte an der Kurstafel, nach 6’311.56 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’329.48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’262.48 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.69 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 6’535.62 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Wert von 6’009.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’361.47 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.29 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 2.19 Prozent auf 279.70 EUR), BASF (+ 1.21 Prozent auf 53.34 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.92 Prozent auf 54.94 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.86 Prozent auf 6.68 EUR) und Allianz (+ 0.55 Prozent auf 439.50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-2.98 Prozent auf 140.82 EUR), SAP SE (-2.76 Prozent auf 177.82 EUR), adidas (-2.56 Prozent auf 142.70 EUR), Siemens (-2.38 Prozent auf 258.10 EUR) und Infineon (-2.02 Prozent auf 55.80 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4’722’307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 585.065 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu ASML NV
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ASML NV am 10.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’290.51
|0.34%
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.