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Euro STOXX 50-Performance im Blick 10.09.2026 17:58:16

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus

Der Euro STOXX 50 zeigte sich schlussendlich leichter.

ASML NV
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Am Donnerstag sank der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0.55 Prozent auf 6’276.97 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5.457 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.068 Prozent auf 6’315.87 Punkte an der Kurstafel, nach 6’311.56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’329.48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’262.48 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.69 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 6’535.62 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Wert von 6’009.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’361.47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.29 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 2.19 Prozent auf 279.70 EUR), BASF (+ 1.21 Prozent auf 53.34 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.92 Prozent auf 54.94 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.86 Prozent auf 6.68 EUR) und Allianz (+ 0.55 Prozent auf 439.50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-2.98 Prozent auf 140.82 EUR), SAP SE (-2.76 Prozent auf 177.82 EUR), adidas (-2.56 Prozent auf 142.70 EUR), Siemens (-2.38 Prozent auf 258.10 EUR) und Infineon (-2.02 Prozent auf 55.80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4’722’307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 585.065 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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