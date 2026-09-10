SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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SAFRAN Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 430 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luftfahrzulieferer sei eine "hervorragende langfristige Investition", schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vorerst könnte der hohe Ölpreis zwar beim Kurs seine Spuren hinterlassen, doch auf längere Sicht gehörten die Franzosen zu den bestplatzierten Unternehmen in ganz Europa - auch außerhalb des Luftfahrt- und Rüstungssektors./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 20:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
460.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
320.70 €
|
Abst. Kursziel*:
43.44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
327.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.29%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
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