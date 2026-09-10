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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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10.09.2026 17:15:45

EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, Kauf

adidas
134.83 CHF 1.80%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.09.2026 / 17:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Bjørn
Nachname(n): Gulden

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
139,90 EUR 133.464,60 EUR
139,95 EUR 123.435,90 EUR
140,00 EUR 85.120,00 EUR
140,05 EUR 114.420,85 EUR
140,10 EUR 47.493,90 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
139,98 EUR 503.935,25 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107004  10.09.2026 CET/CEST





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