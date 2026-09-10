Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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10.09.2026 15:58:18
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich leichter
Der LUS-DAX verliert am Nachmittag an Wert.
Am Donnerstag geht es im LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0.45 Prozent auf 25’410.00 Punkte abwärts.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25’621.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’388.00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, stand der LUS-DAX bei 26’340.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24’046.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der LUS-DAX auf 23’583.00 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.44 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Hannover Rück (+ 2.20 Prozent auf 251.20 EUR), Deutsche Börse (+ 2.08 Prozent auf 279.40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.69 Prozent auf 504.40 EUR), Continental (+ 1.69 Prozent auf 70.86 EUR) und Fresenius SE (+ 1.27 Prozent auf 44.90 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen HOCHTIEF (-6.34 Prozent auf 408.00 EUR), adidas (-4.44 Prozent auf 139.95 EUR), SAP SE (-3.31 Prozent auf 176.80 EUR), Zalando (-3.05 Prozent auf 22.24 EUR) und Siemens Energy (-1.82 Prozent auf 142.50 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2’546’876 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 209.718 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.91 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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