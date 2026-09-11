Kudelski-Aktie: Sicherheitstechnologie wird in MediaTek-TV-Chips integriert

Dabei soll die Sicherheitstechnologie von Nagravision künftig direkt in die TV-Chips von MediaTek integriert werden.

Das sogenannte Secure Element werde in alle künftigen TV-System-on-Chips von MediaTek aufgenommen, teilte Kudelski am Freitag mit. Damit sollen die Fernseher besser gegen Piraterie und neue Bedrohungen wie künstliche Intelligenz und Quantencomputing geschützt werden.

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Cheseaux-sur-Lausanne (awp)