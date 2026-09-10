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10.09.2026 18:43:02

Ryanair Outperform

Ryanair
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Laut Neil Sorahan liege der Fokus bei der Fluggesellschaft weiterhin auf dem Niedrigkostenansatz, der den Grundstein der Ryanair-Strategie bilde. Dies erwähnte Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund hoher Treibstoffpreise, Lieferengpässe und Marktvolatilität sei es dem Manager weiterhin wichtig, Flexibilität zu wahren und einen Kostenvorteil gegenüber der Konkurrenz zu behaupten./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 15:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 15:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ryanair Outperform
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Ryanair 		Analyst:
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Alex Irving 		KGV*:
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