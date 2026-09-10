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10.09.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag tiefer

adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 140,05 EUR.

adidas
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Um 16:28 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 140,05 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'417 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 139,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,50 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 586'073 Stück gehandelt.

Bei 196,40 EUR markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 40,24 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 7,21 Prozent wieder erreichen.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,59 EUR belaufen. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 10.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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