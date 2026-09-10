DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel wäre eine adidas-Investition von vor 10 Jahren heute wert

Am 10.09.2016 wurden adidas-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 145.05 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die adidas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.689 adidas-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 100.97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 146.45 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.97 Prozent zugenommen.

Der adidas-Wert an der Börse wurde auf 25.88 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch