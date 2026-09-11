DKSH-Aktie: Partnerschaften für Australien und Kambodscha

Für Buchi, einen Schweizer Hersteller von Glasreaktoren und Prozesssystemen, wird der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern in Australien künftig den Vertrieb, Service und After-Sales-Support übernehmen.

In Kambodscha hat DKSH eine Partnerschaft mit dem Hersteller CamboLab Manufacturing geschlossen. Dieser stellt unter anderem Waschmittel, Weichspüler sowie Boden- und Geschirrreiniger her. DKSH übernimmt unter anderem Distribution, Key-Account-Management, Produktlistings, Lagerbestandsmanagement und die Umsetzung im Handel.

Finanzielle Angaben zu den Deals werden in beiden Medienmitteilungen nicht gemacht.

ra/to

Zürich (awp)