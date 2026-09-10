Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.45 Prozent leichter bei 6’283.24 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5.457 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.068 Prozent auf 6’315.87 Punkte an der Kurstafel, nach 6’311.56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6’262.48 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’329.48 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1.59 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’535.62 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Wert von 6’009.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5’361.47 Punkte.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.40 Prozent zu. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 2.08 Prozent auf 279.40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.69 Prozent auf 504.40 EUR), BASF (+ 1.21 Prozent auf 53.34 EUR), Allianz (+ 0.98 Prozent auf 441.40 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.77 Prozent auf 54.86 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-4.44 Prozent auf 139.95 EUR), SAP SE (-3.31 Prozent auf 176.80 EUR), Siemens Energy (-1.82 Prozent auf 142.50 EUR), Siemens (-1.29 Prozent auf 261.00 EUR) und Infineon (-1.21 Prozent auf 56.26 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2’546’876 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 585.065 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.78 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch