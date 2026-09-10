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11.09.2026 06:59:36

GEA Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 70 auf 78 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Anlagenbauer könne mit seinem qualitativ starken Geschäft und seiner attraktiven Bewertung punkten, wenn die Anleger nach Anlagemöglichkeiten abseits des KI-Booms suchten, schrieb Timothy Lee am Donnerstag. Die Investitionslage an den Endmärkten von Gea bleibe günstig. Zudem sieht Lee Spielraum für höhere Margenambitionen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GEA Overweight
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GEA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Timothy Lee 		KGV*:
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06:59 GEA Overweight Barclays Capital
13.08.26 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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11.08.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
11.08.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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