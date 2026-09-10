GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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GEA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 70 auf 78 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Anlagenbauer könne mit seinem qualitativ starken Geschäft und seiner attraktiven Bewertung punkten, wenn die Anleger nach Anlagemöglichkeiten abseits des KI-Booms suchten, schrieb Timothy Lee am Donnerstag. Die Investitionslage an den Endmärkten von Gea bleibe günstig. Zudem sieht Lee Spielraum für höhere Margenambitionen./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Overweight
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
63.45 €
|
Abst. Kursziel*:
22.93%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
64.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.93%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
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