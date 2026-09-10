Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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10.09.2026 17:58:16
Handel in Frankfurt: DAX fällt letztendlich
Der DAX zeigte sich schlussendlich im Minus.
Schlussendlich gab der DAX im XETRA-Handel um 0.69 Prozent auf 25’401.23 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.166 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.081 Prozent auf 25’555.66 Punkte an der Kurstafel, nach 25’576.45 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’373.47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25’612.09 Punkten.
DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 2.45 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 10.08.2026, mit 26’323.88 Punkten bewertet. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 24’195.31 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Stand von 23’632.95 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3.51 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 2.19 Prozent auf 279.70 EUR), Continental (+ 1.46 Prozent auf 70.70 EUR), Hannover Rück (+ 1.30 Prozent auf 249.00 EUR), BASF (+ 1.21 Prozent auf 53.34 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.92 Prozent auf 54.94 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil HOCHTIEF (-6.06 Prozent auf 409.20 EUR), Vonovia SE (-3.03 Prozent auf 17.95 EUR), Siemens Energy (-2.98 Prozent auf 140.82 EUR), Zalando (-2.92 Prozent auf 22.27 EUR) und SAP SE (-2.76 Prozent auf 177.82 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4’722’307 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 209.718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.78 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.91 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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