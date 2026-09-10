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XETRA-Handel im Blick 10.09.2026 15:58:18

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schwächer

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schwächer

Der DAX sinkt am Donnerstagnachmittag.

Siemens Energy
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Am Donnerstag gibt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.43 Prozent auf 25’465.39 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 2.166 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0.081 Prozent tiefer bei 25’555.66 Punkten, nach 25’576.45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’612.09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’393.65 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 2.20 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der DAX mit 26’323.88 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 10.06.2026, einen Stand von 24’195.31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23’632.95 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.77 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Hannover Rück (+ 2.20 Prozent auf 251.20 EUR), Deutsche Börse (+ 2.08 Prozent auf 279.40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.69 Prozent auf 504.40 EUR), Continental (+ 1.69 Prozent auf 70.86 EUR) und Fresenius SE (+ 1.27 Prozent auf 44.90 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen HOCHTIEF (-6.34 Prozent auf 408.00 EUR), adidas (-4.44 Prozent auf 139.95 EUR), SAP SE (-3.31 Prozent auf 176.80 EUR), Zalando (-3.05 Prozent auf 22.24 EUR) und Siemens Energy (-1.82 Prozent auf 142.50 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2’546’876 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 209.718 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.78 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
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