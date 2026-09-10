Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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Prosus Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 66,50 auf 55,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Beteiligungsunternehmen. Umsatzseitig blieben sie bis 2029 quasi unverändert, doch für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) plant er jetzt etwas konservativer nach der Aussage von Prosus, dass 2027 ein "Jahr der Umsetzung" werde./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.46 €
|
Abst. Kursziel*:
57.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.74%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
|
31.08.26
|Analysten sehen bei Prosus-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.08.26
|EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Stoxx Europe 50-Papier Prosus-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosus-Anleger freuen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Europa: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Prosus N.V.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|32.54
|-1.59%
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|10.09.26
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Prosus Buy
|10.09.26
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SAFRAN Overweight
|10.09.26
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|10.09.26
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