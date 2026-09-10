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Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783

33.41
CHF
0.87
CHF
2.67 %
09:01:23
SWX
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10.09.2026 22:27:03

Prosus Buy

Prosus
33.72 CHF 1.16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 66,50 auf 55,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Beteiligungsunternehmen. Umsatzseitig blieben sie bis 2029 quasi unverändert, doch für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) plant er jetzt etwas konservativer nach der Aussage von Prosus, dass 2027 ein "Jahr der Umsetzung" werde./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55.90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35.46 € 		Abst. Kursziel*:
57.64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.74%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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