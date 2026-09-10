Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sartorius vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 270 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
231.80 €
|
Abst. Kursziel*:
20.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
231.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.21%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09.09.26
|XETRA-Handel TecDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
08.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert mittags (finanzen.ch)
|
08.09.26
|TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|213.10
|-6.25%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:28
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Sartorius vz. Buy
|06:59
|
Barclays Capital
GEA Overweight
|06:24
|
Jefferies & Company Inc.
Oracle Buy
|10.09.26
|
Jefferies & Company Inc.
Prosus Buy
|10.09.26
|
JP Morgan Chase & Co.
SAFRAN Overweight
|10.09.26
|
Jefferies & Company Inc.
Saint-Gobain Buy
|10.09.26
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform