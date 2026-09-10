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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

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11.09.2026 07:28:19

Sartorius vz Buy

Sartorius vz.
218.00 CHF -0.18%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 270 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
280.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
231.80 € 		Abst. Kursziel*:
20.79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
231.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.21%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
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07:28 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
20.08.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
12.08.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
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