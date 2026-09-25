adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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25.09.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von adidas zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 145,85 EUR.
Die adidas-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 145,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'372 Punkten notiert. Die adidas-Aktie legte bis auf 146,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 143,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 169'285 adidas-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (129,95 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,58 EUR belaufen. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 EUR, nach 2,07 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.74 Mrd. EUR im Vergleich zu 5.95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,34 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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