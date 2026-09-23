Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Führungswechsel
|
23.09.2026 09:25:00
Adyen-Aktie tiefer: Neuer Finanzchef wechselt von Klarna
Adyen bekommt einen neuen Finanzchef.
Adyen B.V. Parts SocialesWie der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen mitteilte, hat er Niclas Neglen zum 1. Februar zum CFO ernannt. Neglen ist seit März 2021 CFO von Klarna.
834.13 CHF -3.04%
Im Handel in Amsterdam verliert die Adyen-Aktie zwischenzeitlich 1,56 Prozent auf 888,90 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
In eigener Sache
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!