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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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Adyen-Aktie tiefer: Neuer Finanzchef wechselt von Klarna

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Adyen bekommt einen neuen Finanzchef.

Adyen B.V. Parts Sociales
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Wie der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen mitteilte, hat er Niclas Neglen zum 1. Februar zum CFO ernannt. Neglen ist seit März 2021 CFO von Klarna.

Im Handel in Amsterdam verliert die Adyen-Aktie zwischenzeitlich 1,56 Prozent auf 888,90 Euro.

DOW JONES

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