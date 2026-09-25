Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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25.09.2026 17:58:15
Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus
Der LUS-DAX verzeichnete am Freitag Kursgewinne.
Am Freitag notierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 0.27 Prozent stärker bei 25’424.00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25’348.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’531.00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 26’279.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24’973.00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, einen Stand von 23’576.00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3.49 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’616.00 Punkte. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit adidas (+ 2.99 Prozent auf 146.50 EUR), Commerzbank (+ 2.73 Prozent auf 42.19 EUR), Deutsche Bank (+ 2.68 Prozent auf 31.76 EUR), Daimler Truck (+ 1.62 Prozent auf 42.54 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1.56 Prozent auf 37.79 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil BASF (-3.59 Prozent auf 50.42 EUR), Scout24 (-1.68 Prozent auf 67.35 EUR), BMW (-1.31 Prozent auf 55.72 EUR), Airbus SE (-0.95 Prozent auf 192.54 EUR) und Rheinmetall (-0.77 Prozent auf 982.40 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6’901’488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 215.212 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.69 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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