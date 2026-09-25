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25.09.2026 12:29:00

adidas Aktie News: adidas steigt am Mittag

adidas Aktie News: adidas steigt am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 145,60 EUR zu.

adidas
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Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 12:28 Uhr 2,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'468 Punkten notiert. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 145,90 EUR zu. Bei 143,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 93'905 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 34,89 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,58 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. adidas gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,02 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 vorlegen. adidas dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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