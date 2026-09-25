Optimismus in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit Kursplus

Der DAX springt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.68 Prozent auf 25’438.46 Punkte an. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.111 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.694 Prozent auf 25’441.79 Punkte an der Kurstafel, nach 25’266.53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25’529.33 Punkte, das Tagestief hingegen 25’383.12 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0.207 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, notierte der DAX bei 26’266.14 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 25.06.2026, mit 24’994.83 Punkten bewertet. Der DAX wies vor einem Jahr, am 25.09.2025, einen Stand von 23’534.83 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3.66 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 2.90 Prozent auf 42.26 EUR), adidas (+ 2.81 Prozent auf 146.25 EUR), Deutsche Bank (+ 2.59 Prozent auf 31.73 EUR), Infineon (+ 1.92 Prozent auf 57.34 EUR) und Siemens Energy (+ 1.69 Prozent auf 144.50 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen BASF (-2.10 Prozent auf 51.20 EUR), Scout24 (-1.46 Prozent auf 67.50 EUR), BMW (-0.85 Prozent auf 55.98 EUR), Hannover Rück (-0.85 Prozent auf 256.80 EUR) und Airbus SE (-0.71 Prozent auf 193.00 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3’305’231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 215.212 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch