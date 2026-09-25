Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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25.09.2026 17:58:15
Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels fester
So bewegte sich der DAX am Freitag letztendlich
Der DAX gewann im XETRA-Handel letztendlich 0.51 Prozent auf 25’396.22 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.111 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.694 Prozent höher bei 25’441.79 Punkten in den Handel, nach 25’266.53 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 25’529.33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’347.30 Punkten.
So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0.373 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26’266.14 Punkte. Der DAX lag vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 24’994.83 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 23’534.83 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3.49 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell adidas (+ 2.99 Prozent auf 146.50 EUR), Commerzbank (+ 2.73 Prozent auf 42.19 EUR), Deutsche Bank (+ 2.68 Prozent auf 31.76 EUR), Daimler Truck (+ 1.62 Prozent auf 42.54 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1.56 Prozent auf 37.79 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen BASF (-3.59 Prozent auf 50.42 EUR), Scout24 (-1.68 Prozent auf 67.35 EUR), BMW (-1.31 Prozent auf 55.72 EUR), Airbus SE (-0.95 Prozent auf 192.54 EUR) und Rheinmetall (-0.77 Prozent auf 982.40 EUR).
Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6’901’488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 215.212 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.22 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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